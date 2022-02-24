Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден: Росію не від’єднують від SWIFT через позицію Європи

"Європейська правда"Четвер, 24 лютого 2022, 20:30
Байден: Росію не від’єднують від SWIFT через позицію Європи
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден заявив, що можливість відключення Росії від системи SWIFT залишається на порядку денному, але наразі у Європі не готові перейти до цього кроку. 

Про це Байден заявив у зверненні щодо війни Росії проти України, оголошуючи санкції проти РФ, повідомляє "Європейська правда".

"Санкції, які ми пропонуємо щодо банків, матимуть аналогічні наслідки, а може і сильніші, як виведення Росії із системи Swift, це по-перше", - сказав Джо Байден, відповідаючи на питання журналістів.

Реклама:

"По друге, це завжди один із варіантів, але на цей час це не є позицією решти Європи", - додав президент США.

За даними ЗМІ, Європейський Союз розглядає відключення Росії від SWIFT, але Німеччина, Італія, Угорщина і Кіпр виступають проти.

Україна закликала партнерів відключити РФ від SWIFT у відповідь на її вторгнення.

ВІДЕО ДНЯ

Байден також повідомив, що США та понад 30 держав партнерів по всьому світі узгодили "пекельні санкції", що мають вдарити по Росії.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

Теми: БайденсанкціїРосіяЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
06:58
Цієї ночі Повітряні сили збили 20 дронів та ракету Х-59
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
Усі новини...
Реклама: