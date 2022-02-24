Байден: Россию не отсоединяют от SWIFT из-за позиции Европы

Президент США Джо Байден заявил, что возможность отключения России от системы SWIFT остается в повестке дня, но пока в Европе не готовы перейти к этому шагу.

Об этом Байден заявил в обращении по поводу войны России против Украины, объявляя санкции против РФ, сообщает "Европейская правда".

"Санкции, которые мы предлагаем в отношении банков, будут иметь аналогичные последствия, а может и более сильные, как вывод России из системы SWIFT, это во-первых", - сказал Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов.

"Во вторых, это всегда один из вариантов, но в настоящее время это не является позицией остальной Европы", - добавил президент США.

По данным СМИ, Европейский Союз рассматривает отключение России от SWIFT, но Германия, Италия, Венгрия и Кипр выступают против.

Украина призвала партнеров отключить РФ от SWIFT в ответ на ее вторжение.

Байден также сообщил, что США и более 30 государств-партнеров по всему миру согласовали "адские санкции", которые должны ударить по России.