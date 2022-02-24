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Київ: людям за кілька годин роздали 10 тисяч автоматів для спротиву РФ

Світлана КізіловаЧетвер, 24 лютого 2022, 22:17
Автомати, фото Getty Images

У столиці України ввечері 24 лютого почали масово озброювати добровольців, що готові захищати місто від загарбників. З огляду на загрозу, яку становить Росія, видача автоматів киянам ведеться за повністю спрощеною процедурою.

Джерело: представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський в ефірі каналу Рада

Деталі: За його словами, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський поінформував – за кілька годин вечора 24 лютого тисячі одиниць вогнепальної зброї були видані киянам, які зможуть використовувати її для захисту свого міста.

Пряма мова: "У нас є міська тероборона, яка входить до складу ЗСУ як окремий рід військ. А є друга складова – цивільно-військова оборона, це добровольчі формування територіальних громад.

Я мав розмову з міністром внутрішніх справ паном Монастирським, (інформую, що) у Києві лише протягом кількох останніх годин видано членам добровольчих формувань територіальної громади біля 10 тисяч автоматів. Це люди, які самоорганізувалися, які мають чітку організаційну структуру, підпорядковуються командуванню Сил тероборони.

Вони зараз озброєні, вони вже зараз в цей час патрулюють вулиці Києва. І це ще один потужний компонент відсічі будь-яким загрозам".

Деталі: Веніславський пояснив, що наразі добровольцям, які готові воювати проти окупанта, видають вогнепальну зброю без тяганини – для цього треба лише надати паспорт, дані з якого вносяться до бази даних, і людина отримує автомат, який закріплюється за цим добровольцем.

Така спрощена процедура прискорює озброєння цивільного населення.

Нагадаємо:

 На Сумщині підрозділ територіальної оборони наніс ураження бойовим підрозділам РФ, ворог відступив.

Теми: війназброяКиїв
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