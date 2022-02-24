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Киев: людям за несколько часов раздали 10 тысяч автоматов для сопротивления РФ

Светлана КизиловаЧетверг, 24 февраля 2022, 22:17
Автоматы, фото Getty Images

В столице Украины вечером 24 февраля начали массово вооружать добровольцев, готовых защищать город от захватчиков. Учитывая угрозу, которую представляет Россия, выдача автоматов киевлянам ведется по полностью упрощенной процедуре.

Источник: представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский в эфире канала Рада

Детали: По его словам, министр внутренних дел Денис Монастырский проинформировал – лишь за несколько часов вечера 24 февраля тысячи единиц оружия были выданы киевлянам, люди будут использовать его для защиты своего города.

Прямая речь: "У нас есть городская терроборона, которая входит в состав ВСУ как отдельный род войск. А есть вторая составляющая – гражданско-военная оборона, это добровольческие формирования территориальных громад.

Я разговаривал с министром внутренних дел господином Монастырским, (информирую, что) в Киеве только в течение нескольких последних часов выдано членам добровольческих формирований территориальной громады около 10 тысяч автоматов. Это самоорганизовавшиеся люди, имеющие четкую организационную структуру, подчиняющиеся командованию Сил терробороны.

Они сейчас вооружены, они уже сейчас в это время патрулируют улицы Киева. И это еще один мощный компонент отражения любых угроз".

Детали: Вениславский пояснил, что добровольцам, готовым воевать против оккупанта, выдают огнестрельное оружие без волокиты – для этого нужно только предоставить паспорт, данные из которого вносятся в базу данных, и человек получает автомат, который закрепляется за этим добровольцем.

Такая упрощенная процедура ускоряет вооружение гражданского населения.

Напомним:

В Сумской области подразделение территориальной обороны нанесло поражение боевым подразделениям РФ, враг отступил.

Темы: войнаоружиеКиев
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