Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Укрзалізниця скасовує поїзди до Сум і Шостки

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 лютого 2022, 22:49
фото УЗ

Укрзалізниця у зв’язку з безпековою ситуацією скасовує поїзд Київ-Суми в обох напрямках, а також обмежує рух поїзда Київ-Шостка до станції Ніжин.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Скасовуються до подальших вказівок поїзди:

  • №778/777 сполученням Київ – Шостка з 25 лютого в обох напрямках;
  • №784/783 сполученням Київ – Шостка скасовується відправленням з Києва з 25 лютого, з Шостки – з 26 лютого;
  • №780/777 Київ – Суми скасовується з 25 лютого в обох напрямках.

При цьому рух поїзда №786/785 Київ – Шостка обмежується до станції Ніжин.

Що передувало: Раніше Укрзалізниця обмежила рух потягів між Херсоном та Миколаєвом, а також скасувала поїзди з та до Херсона. 

Теми: УкрзалізницяСуми
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Війська РФ знищили "Мрію": Укроборонпром обіцяє відновити за кошт окупанта

Епіфаній просить Кирила забрати тіла російських солдатів

Медведчук втік

Росія заявляє, що Україна погодилася на переговори на кордоні з Білоруссю. Джерела підтверджують

Росіяни захопили ще два цивільних українських судна

Лукашенко, ймовірно, ухвалює рішення вступити у війну проти України – ЦОС

Усі новини...
Укрзалізниця
Укрзалізниця змінила маршрут потяга з Лисичанська
Укрзалізниця пускає евакуаційні поїзди від лінії розмежування
Поїзди зі столиці на захід курсують, на сході йдуть із зупинками
Останні новини
17:58
Роботу Telegram можуть обмежити в Україні та Росії черезу війну
17:45
Німеччина побудує два LNG-термінали, щоб знизити залежність від РФ
17:43
Світова мережа онкологів OncoAlert припинила співпрацю з Росією
17:40
Україна шукає водіїв з вантажівками, щоб возити з Польщі гумдопомогу
17:27
Федоров просить заблокувати росіян на криптобіржах і має заклик до блогерів
17:18
Кулеба про переговори з Росією: може бути мир, але не капітуляція України
17:17
Центр громадського здоров'я просить не забувати про COVID-19: це важливо для армії
17:16
Центробанк РФ тимчасово дозволив росбанкам не дотримуватися лімітів за валютою
17:03
Кулеба про ядерну погрозу Путіна: Це буде катастрофа для світу, але нас не зламає
17:03
Нацгвардія зупинила фури АТБ з російськими військовими – був бій
Усі новини...