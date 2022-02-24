Укрзализныця отменяет поезда в Сумы и Шостку

Укрзализныця в связи с ситуацией в сфере безопасности отменяет поезд Киев-Сумы в обоих направлениях, а также ограничивает движение поезда Киев-Шостка до станции Нежин.

Источник: Укрзализныця

Детали: Отменяются до следующих указаний поезда:

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№778/777 сообщением Киев – Шостка с 25 февраля в обоих направлениях;

№784/783 сообщением Киев – Шостка отменяется отправлением из Киева с 25 февраля, из Шостки – с 26 февраля;

№780/777 Киев – Сумы отменяется с 25 февраля в обоих направлениях.

При этом движение поезда №786/785 Киев – Шостка ограничивается станцией Нежин.

Что предшествовало: Ранее Укрзализныця ограничила движение поездов между Херсоном и Николаевом, а также отменила поезда из Херсона и в Херсон.