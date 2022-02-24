Президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

Источник: указ президента.

Детали: Мобилизация должна проводиться в течение 90 суток со дня вступления в силу этого указа на всей территории Украины.

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"Мобилизацию провести на территории Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областей, города Киева", - говорится в документе.

Призыв военнообязанных, резервистов и привлечения транспортных средств для обеспечения нужд военных формирований поручено осуществить в объемах, определенных в соответствии с мобилизационными планами.

Генштабу ВСУ поручено определить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики в пределах общего срока мобилизации.

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Кабмину поручено обеспечить финансирование и принять в пределах полномочий другие меры, связанные с объявлением и проведением общей мобилизации.