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У Київ завозять додаткову зброю

Ольга Глущенко П'ятниця, 25 лютого 2022, 00:19
Автомати, фото Getty Images

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в Київ завозять додаткову зброю.

Джерело: Маляр у Facebook

Дослівно: "Завозять в Київ додаткову зброю.

Зранку 25 лютого

Місця отримання зброї в Києві для тих, хто долучається до тероборони:

Шевченківський б-н, вул. Пугачова, 10.

Голосіївський б-н., вул. Глушкова, 9.

Оболонській б-н., вул. Полярна, 20 (завод генераторів)".

Що передувало: У столиці України ввечері 24 лютого почали масово озброювати добровольців, що готові захищати місто від загарбників. З огляду на загрозу, яку становить Росія, видача автоматів киянам ведеться за повністю спрощеною процедурою.

Теми: Київзброявійна
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