У Київ завозять додаткову зброю
Четвер, 24 лютого 2022, 23:19
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в Київ завозять додаткову зброю.
Джерело: Маляр у Facebook.
Дослівно: "Завозять в Київ додаткову зброю.
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Зранку 25 лютого.
Місця отримання зброї в Києві для тих, хто долучається до тероборони:
Шевченківський б-н, вул. Пугачова, 10.
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Голосіївський б-н., вул. Глушкова, 9.
Оболонській б-н., вул. Полярна, 20 (завод генераторів)".
Що передувало: У столиці України ввечері 24 лютого почали масово озброювати добровольців, що готові захищати місто від загарбників. З огляду на загрозу, яку становить Росія, видача автоматів киянам ведеться за повністю спрощеною процедурою.