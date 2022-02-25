В Киев завозят дополнительное оружие
Пятница, 25 февраля 2022, 00:19
Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что в Киев завозят дополнительное оружие.
Источник: Маляр в Facebook.
Дословно: "Завозят в Киев дополнительное оружие.
Утром 25 февраля.
Места получения оружия в Киеве для тех, кто присоединяется к терробороне:
Шевченковский б-н, ул. Пугачева, 10.
Голосеевский б-н, ул. Глушкова, 9.
Оболонский б-н., ул.Полярная, 20 (завод генераторов)".
Что было раньше: В столице Украины вечером 24 февраля начали массово вооружать добровольцев, готовых защищать город от захватчиков. Учитывая угрозу, которую представляет Россия, выдача автоматов киевлянам ведется по полностью упрощенной процедуре.