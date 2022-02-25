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В Киев завозят дополнительное оружие

Ольга ГлущенкоПятница, 25 февраля 2022, 00:19
Автоматы, фото Getty Images

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что в Киев завозят дополнительное оружие.

Источник: Маляр в Facebook.

Дословно: "Завозят в Киев дополнительное оружие.

Утром 25 февраля.

Места получения оружия в Киеве для тех, кто присоединяется к терробороне:

Шевченковский б-н, ул. Пугачева, 10.

Голосеевский б-н, ул. Глушкова, 9.

Оболонский б-н., ул.Полярная, 20 (завод генераторов)".

Что было раньше: В столице Украины вечером 24 февраля начали массово вооружать добровольцев, готовых защищать город от захватчиков. Учитывая угрозу, которую представляет Россия, выдача автоматов киевлянам ведется по полностью упрощенной процедуре.

Темы: Киеворужиевойна
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