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Зеленський: Не боїмося говорити про нейтральний статус, але які гарантії безпеки?

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 лютого 2022, 23:53
Зеленський: Не боїмося говорити про нейтральний статус, але які гарантії безпеки?
фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не боїться говорити про нейтральний статус, але запитує, які Україна матиме гарантії безпеки.

Джерело: звернення президента.

Дослівно: "Я запитав сьогодні у двадцяти семи лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО. Запитав прямо. Всі бояться, не відповідають. А ми не боїмося нічого. Ми не боїмося, захищаючи нашу державу. Ми не боїмося Росії. Ми не боїмося говорити з Росією. Ми не боїмося говорити про все, про гарантії безпеки для нашої держави.

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Не боїмося говорити про нейтральний статус. Ми ж зараз не в НАТО. Але які при цьому у нас будуть гарантії? І найголовніше – які конкретно країни нам їх дадуть?"

Деталі: Зеленський висловив вдячність кожній державі, яка допомагає Україні конкретно, а не просто словами.

"Але є й друге – ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Чесно, не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Чесно, всі бояться", - сказав він.

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"Я кажу всім партнерам нашої держави: зараз вирішується доля нашої країни. Я запитую у них: ви з нами? Вони відповідають, що з нами. Але нас із собою в Альянс брати не готові", - констатував президент.

Він заявив, що "розмовляти про закінчення цього вторгнення потрібно, про закінчення війни потрібно", але наголосив, що зараз доля країни повністю залежить від її захисників.

Що передувало: Російська влада, яка у четвер почала відкриту війну проти України, заявила про готовність вести переговори про нейтральний статус України та відмову від розміщення на її території озброєнь. 

Теми: Зеленський
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