Зеленський: Не боїмося говорити про нейтральний статус, але які гарантії безпеки?

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не боїться говорити про нейтральний статус, але запитує, які Україна матиме гарантії безпеки.

Джерело: звернення президента.

Дослівно: "Я запитав сьогодні у двадцяти семи лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО. Запитав прямо. Всі бояться, не відповідають. А ми не боїмося нічого. Ми не боїмося, захищаючи нашу державу. Ми не боїмося Росії. Ми не боїмося говорити з Росією. Ми не боїмося говорити про все, про гарантії безпеки для нашої держави.

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Не боїмося говорити про нейтральний статус. Ми ж зараз не в НАТО. Але які при цьому у нас будуть гарантії? І найголовніше – які конкретно країни нам їх дадуть?"

Деталі: Зеленський висловив вдячність кожній державі, яка допомагає Україні конкретно, а не просто словами.

"Але є й друге – ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Чесно, не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Чесно, всі бояться", - сказав він.

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"Я кажу всім партнерам нашої держави: зараз вирішується доля нашої країни. Я запитую у них: ви з нами? Вони відповідають, що з нами. Але нас із собою в Альянс брати не готові", - констатував президент.

Він заявив, що "розмовляти про закінчення цього вторгнення потрібно, про закінчення війни потрібно", але наголосив, що зараз доля країни повністю залежить від її захисників.

Що передувало: Російська влада, яка у четвер почала відкриту війну проти України, заявила про готовність вести переговори про нейтральний статус України та відмову від розміщення на її території озброєнь.