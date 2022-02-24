Зеленский: Не боимся говорить о нейтральном статусе, но какие гарантии безопасности?

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не боится говорить о нейтральном статусе, но спрашивает, какие у Украины будут гарантии безопасности.

Источник: обращение президента.

Дословно: "Я спросил сегодня двадцать семь лидеров Европы, будет ли Украина в НАТО. Спросил прямо. Все боятся, не отвечают. А мы ничего не боимся. Мы не боимся, защищая наше государство. Мы не боимся России. Мы не боимся говорить с Россией. Мы не боимся говорить обо всем, о гарантиях безопасности нашего государства.

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Не боимся говорить о нейтральном статусе. Мы ведь сейчас не в НАТО. Но какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное – какие конкретно страны нам их дадут?".

Детали: Зеленский выразил благодарность каждому государству, которое помогает Украине конкретно, а не просто словами.

"Но есть и второе – мы остаемся в одиночестве в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Честно, не вижу таких. Кто готов предоставить Украине гарантию вступления в НАТО? Честно, все боятся", – сказал он.

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"Я говорю всем партнерам нашего государства: сейчас решается судьба нашей страны. Я спрашиваю у них: вы с нами? Они отвечают, что с нами. Но нас с собой в Альянс брать не готовы", - констатировал президент.

Он заявил, что "разговаривать об окончании этого вторжения нужно, об окончании войны нужно", но подчеркнул, что сейчас судьба страны полностью зависит от ее защитников.

Что предшествовало: Российские власти, которые в четверг начали открытую войну против Украины, заявили о готовности вести переговоры о нейтральном статусе Украины и отказе от размещения на ее территории вооружений.