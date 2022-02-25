Facebook запровадив нову функцію для українців — можна приховати всі пости від незнайомців

Соцмережа Facebook запровадила додаткову функцію для українців – вони зможуть заборонити людям, які не є "друзями", завантажувати та ділитися фотографіями свого профілю або переглядати пости.

Джерело: голова відділу політики безпеки Facebook Натаніель Глейхер у Twitter, AFP

Дослівно: "Ми запустили нову функцію в Україні, яка дозволяє людям заблокувати свій профіль, щоб забезпечити додатковий рівень конфіденційності та безпеки…

Це інструмент для людей в Україні, який дозволяє одним кліком заблокувати свій обліковий запис, швидко застосувавши існуючі налаштування конфіденційності та нові функції.

Коли профіль людини заблоковано, люди, які не є її друзями, не зможуть завантажувати або ділитися її фото профілю або переглядати її публікації у своїй хроніці".

Деталі: Раніше цей інструмент використовували в інших країнах світу, зокрема в Афганістані.

AFP зауважує, що ця заява зроблена після того, як Штати попередили ООН про "достовірну інформацію, яка вказує на те, що російські сили складають списки ідентифікованих українців, які мають бути вбиті або відправлені до таборів після військової окупації".