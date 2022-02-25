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Facebook ввел новую функцию для украинцев — можно скрыть все посты от незнакомцев

Анастасия КалатурПятница, 25 февраля 2022, 02:04

Соцсеть Facebook ввела дополнительную функцию для украинцев – они смогут запретить людям, которые не являются "друзьями", загружать и делиться фотографиями своего профиля или просматривать посты.

Источник: глава отдела политики безопасности Facebook Натаниэль Глейхер в Twitter, AFP

Дословно: "Мы запустили новую функцию в Украине, позволяющую людям заблокировать свой профиль, чтобы обеспечить дополнительный уровень конфиденциальности и безопасности…

Это инструмент для людей в Украине, который позволяет одним щелчком заблокировать свой аккаунт, быстро применив существующие настройки конфиденциальности и новые функции.

Когда профиль человека заблокирован, люди, не являющиеся его друзьями, не смогут загружать или делиться его фото профиля или просматривать его публикации в своей хронике".

Детали: Ранее этот инструмент использовался в других странах мира, в частности в Афганистане.

AFP отмечает, что это заявление сделано после того, как Штаты предупредили ООН о "достоверной информации, указывающей на то, что российские силы составляют списки идентифицированных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации".

Темы: соцсети
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