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Patreon видалив сторінку фонду "Повернись живим"

Ольга Глущенко П'ятниця, 25 лютого 2022, 01:26
Patreon видалив сторінку фонду Повернись живим
фото: "Повернись живим"

Команда фонду "Повернись живим" повідомила, що Patreon видалив сторінку фонду.

Джерело: фонд "Повернись живим" у Facebook

Деталі: У фонді, який від початку російської агресії підтримує українську армію, повідомили, що сторінку видалили "без попереджень. У дуже непростий для України час".

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"Готуємо офіційні звернення. І закликаємо всіх небайдужих розповсюджувати інформацію про факт блокування нашої сторінки, разом із якою невідомо куди поділися/заблокувалися понад 250 тис.$", – зазначають у фонді.

Нагадаємо: Лише за одну добу 22 лютого фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" зібрав більше аніж за весь минулий рік – понад 20,5 мільйонів гривень.

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