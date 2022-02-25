Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Patreon удалил страницу фонда "Вернись живым"

Ольга ГлущенкоПятница, 25 февраля 2022, 02:26
фото: "Вернись живым"

Команда фонда "Вернись живым" сообщила, что Patreon удалил страницу фонда.

Источник: фонд "Вернись живым" в Facebook

Детали: В фонде, который с начала российской агрессии поддерживает украинскую армию, сообщили, что страницу удалили "без предупреждений. В очень непростое для Украины время".

"Готовим официальные обращения. И призываем всех небезразличных распространять информацию о факте блокировки нашей страницы, вместе с которой неизвестно куда делись/заблокировались более 250 тыс.$", – отмечают в фонде.

Напомним: Только за сутки 22 февраля фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" собрал больше, чем за весь прошлый год – более 20,5 миллионов гривен.

powered by lun.ua
Главное сегодня

Антипутинская коалиция готовит четвертый пакет санкций против России

У Путина не захотели отвечать на вопрос об угрозе войны между РФ и НАТО

Украина перехватила военную инициативу – Данилов

Украину нужно немедленно присоединить к ЕС по спецпроцедуре – Зеленский

Украинская делегация прибыла на границу для переговоров с РФ: в составе – Резников и Подоляк

відеоХодорковский показал роскошную яхту Путина, которую тот спасает от санкций

Все новости...
Последние новости
12:54
В Кремле прокомментировали персональные санкции против Путина
12:53
СБУ открывает киберфронт: взломаем оккупанта
12:49
Какие таможни временно не работают: список
12:46
ВИДЕОКиев продолжает держать оборону, ночью были перестрелки – Кличко
12:46
Военным РФ, которые сложат оружие, обеспечат безопасность и вернут домой – Нацгвардия
12:46
На спецсчет для армии перевели уже более миллиарда гривень – НБУ
12:37
Антипутинская коалиция готовит четвертый пакет санкций против России
12:35
Синхронизация с ENTSO-e: Министры энергетики ЕС собирают внеочередное заседание
12:35
У Путина не захотели отвечать на вопрос об угрозе войны между РФ и НАТО
12:31
В Киеве, Одессе и Николаеве требуются доноры крови
Все новости...