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Patreon удалил страницу фонда "Вернись живым"

Ольга ГлущенкоПятница, 25 февраля 2022, 01:26
Patreon удалил страницу фонда Вернись живым
фото: "Вернись живым"

Команда фонда "Вернись живым" сообщила, что Patreon удалил страницу фонда.

Источник: фонд "Вернись живым" в Facebook

Детали: В фонде, который с начала российской агрессии поддерживает украинскую армию, сообщили, что страницу удалили "без предупреждений. В очень непростое для Украины время".

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"Готовим официальные обращения. И призываем всех небезразличных распространять информацию о факте блокировки нашей страницы, вместе с которой неизвестно куда делись/заблокировались более 250 тыс.$", – отмечают в фонде.

Напомним: Только за сутки 22 февраля фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" собрал больше, чем за весь прошлый год – более 20,5 миллионов гривен.

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