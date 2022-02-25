Patreon удалил страницу фонда "Вернись живым"

Команда фонда "Вернись живым" сообщила, что Patreon удалил страницу фонда.

Источник: фонд "Вернись живым" в Facebook

Детали: В фонде, который с начала российской агрессии поддерживает украинскую армию, сообщили, что страницу удалили "без предупреждений. В очень непростое для Украины время".

"Готовим официальные обращения. И призываем всех небезразличных распространять информацию о факте блокировки нашей страницы, вместе с которой неизвестно куда делись/заблокировались более 250 тыс.$", – отмечают в фонде.

Напомним: Только за сутки 22 февраля фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" собрал больше, чем за весь прошлый год – более 20,5 миллионов гривен.