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Макрон пообіцяв Україні 300 млн євро та військову техніку

Анастасія КалатурП'ятниця, 25 лютого 2022, 03:15
Макрон пообіцяв Україні 300 млн євро та військову техніку
ФОТО: GETTY IMAGES

Франція надасть Україні 300 мільйонів євро допомоги та військову техніку.

Джерело: Le Monde, RFI з посиланням на французького президента Еммануеля Макрона

Деталі: Крім того, Париж прискорить розгортання солдатів у Румунії.

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Також Франція відправить новий військовий контингент в Естонію – передбачається, що з березня він братиме участь в охороні балтійського неба.

Що передувало: Вранці 24 лютого повідомлялося, що Макрон у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським пообіцяв "надання економічної, фінансової підтримки, а також оборонного обладнання".

Нагадаємо: Макрон зателефонував президентові РФ Володимиру Путіну й закликав негайно припинити військові дії в Україні.

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Теми: Франціявійна
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