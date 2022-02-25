Макрон пообіцяв Україні 300 млн євро та військову техніку
П'ятниця, 25 лютого 2022, 03:15
Франція надасть Україні 300 мільйонів євро допомоги та військову техніку.
Джерело: Le Monde, RFI з посиланням на французького президента Еммануеля Макрона
Деталі: Крім того, Париж прискорить розгортання солдатів у Румунії.
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Також Франція відправить новий військовий контингент в Естонію – передбачається, що з березня він братиме участь в охороні балтійського неба.
Що передувало: Вранці 24 лютого повідомлялося, що Макрон у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським пообіцяв "надання економічної, фінансової підтримки, а також оборонного обладнання".
Нагадаємо: Макрон зателефонував президентові РФ Володимиру Путіну й закликав негайно припинити військові дії в Україні.
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