Макрон пообіцяв Україні 300 млн євро та військову техніку

Франція надасть Україні 300 мільйонів євро допомоги та військову техніку.

Джерело: Le Monde, RFI з посиланням на французького президента Еммануеля Макрона

Деталі: Крім того, Париж прискорить розгортання солдатів у Румунії.

Також Франція відправить новий військовий контингент в Естонію – передбачається, що з березня він братиме участь в охороні балтійського неба.

Що передувало: Вранці 24 лютого повідомлялося, що Макрон у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським пообіцяв "надання економічної, фінансової підтримки, а також оборонного обладнання".

Нагадаємо: Макрон зателефонував президентові РФ Володимиру Путіну й закликав негайно припинити військові дії в Україні.