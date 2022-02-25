Макрон пообещал Украине 300 млн евро и военную технику

Франция предоставит Украине 300 миллионов евро помощи и военную технику.

Источник: Le Monde, RFI со ссылкой на французского президента Эммануэля Макрона

Детали: Кроме того, Париж ускорит развертывание солдат в Румынии.

Также Франция отправит новый военный контингент в Эстонию – предполагается, что с марта он примет участие в охране балтийского неба.

Что предшествовало: Утром 24 февраля сообщалось, что Макрон в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал "оказание экономической, финансовой поддержки, а также оборонное оборудование".

Напомним: Макрон позвонил президенту РФ Владимиру Путину и призвал немедленно прекратить военные действия в Украине.