Макрон пообещал Украине 300 млн евро и военную технику
Пятница, 25 февраля 2022, 03:15
Франция предоставит Украине 300 миллионов евро помощи и военную технику.
Источник: Le Monde, RFI со ссылкой на французского президента Эммануэля Макрона
Детали: Кроме того, Париж ускорит развертывание солдат в Румынии.
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Также Франция отправит новый военный контингент в Эстонию – предполагается, что с марта он примет участие в охране балтийского неба.
Что предшествовало: Утром 24 февраля сообщалось, что Макрон в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал "оказание экономической, финансовой поддержки, а также оборонное оборудование".
Напомним: Макрон позвонил президенту РФ Владимиру Путину и призвал немедленно прекратить военные действия в Украине.
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