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Голова ОДА про захист Херсонщини: Можемо і хочемо оборонятися

Анастасія КалатурП'ятниця, 25 лютого 2022, 05:00
ФОТО: khoda.gov.ua

Українські військові в Херсонській області будуть і надалі давати бій росіянам і готові до будь- якої ситуації.

Джерело: голова ОДА Херсонської області Геннадій Лагута

Пряма мова: "Херсонщину планомірно окуповують…Але я запевняю, наша область, наші захисники будуть й надалі оборонятися! Готові до будь- якої ситуації! Можемо і хочемо оборонятися".

Нагадаємо:

  • Внаслідок обстрілів РФ на Херсонщині загинуло 13 людей, з яких 2 дитини і 9 військовослужбовців.
  • Повідомлялося, що у Каховському районі російська військова техніка стоїть в місті Нова Каховка. Захоплені Каховська ГЕС та переправи через Північно-Кримський канал.
  • Також росіяни захопили Олешки.

Теми: Херсонська областьвійнаРосія
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