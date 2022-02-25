Голова ОДА про захист Херсонщини: Можемо і хочемо оборонятися

Українські військові в Херсонській області будуть і надалі давати бій росіянам і готові до будь- якої ситуації.

Джерело: голова ОДА Херсонської області Геннадій Лагута

Пряма мова: "Херсонщину планомірно окуповують…Але я запевняю, наша область, наші захисники будуть й надалі оборонятися! Готові до будь- якої ситуації! Можемо і хочемо оборонятися".

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