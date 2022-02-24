Херсонщина: від дій РФ загинуло 2 дітей, захоплено Олешки і переправу

Внаслідок обстрілів РФ на Херсонщині загинуло 13 людей, з яких 2 дитини і 9 військовослужбовців.

Джерело: Херсонська ОДА

Деталі: Постраждали в області 33 особи, з них 4 дитини і 17 військових.

Херсонська ОДА також повідомляє про захоплення російськими військами міста Олешки і переправи через Дніпро.

Дослівно: "Олешки під контролем російських військ. Знищені військові об’єкти авіацією противника. Переправа через р. Дніпро під контролем загарбників".

Більше деталей: Повідомляється також, що у Генічеському районі всі державні структури перейшли під контроль загарбників. Техніка стоїть в самому місті Генічеськ, на околицях блокпости з російськими військами. Проводять перевірку виїжджаючих на приналежність до Збройних сил України. При цьому стрілянини та активних бойових дій немає.

У Скадовському районі колона військової техніки стоїть в районі Широке, не рухається. У самому місті російських військ немає.

У Бериславському районі велика колона бронетехніки перетнула Каховську ГЕС та вирушила в бік Великої Олександрівки. Щодо перебування техніки в місті Берислав точна інформація відсутня.

У Каховському районі російська військова техніка стоїть в місті Нова Каховка. Захоплені Каховська ГЕС та переправи через Північно-Кримський канал.

Що передувало: Раніше Центр оборонних стратегій повідомив, що Росія змогла захопити Генічеськ та Нову Каховку. Інформацію про захоплення Генічеська підтвердив мер.