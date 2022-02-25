Глава ОГА о защите Херсонщины: Можем и хотим обороняться
Пятница, 25 февраля 2022, 04:00
Украинские военные в Херсонской области будут и дальше давать бой россиянам и готовы к любой ситуации.
Источник: глава ОГА Херсонской области Геннадий Лагута
Прямая речь: "Херсонщину планомерно оккупируют… Но я уверяю, наша область, наши защитники будут и дальше обороняться! Готовы к любой ситуации! Можем и хотим обороняться".
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Напомним:
- В результате обстрелов РФ в Херсонской области погибли 13 человек, из которых 2 ребенка и 9 военнослужащих.
- Сообщалось, что в Каховском районе российская военная техника стоит в городе Новая Каховка. Захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал.
- Также россияне захватили Олешки.