Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава ОГА о защите Херсонщины: Можем и хотим обороняться

Анастасия КалатурПятница, 25 февраля 2022, 05:00
ФОТО: khoda.gov.ua

Украинские военные в Херсонской области будут и дальше давать бой россиянам и готовы к любой ситуации.

Источник: глава ОГА Херсонской области Геннадий Лагута

Прямая речь: "Херсонщину планомерно оккупируют… Но я уверяю, наша область, наши защитники будут и дальше обороняться! Готовы к любой ситуации! Можем и хотим обороняться".

Напомним:

  • В результате обстрелов РФ в Херсонской области погибли 13 человек, из которых 2 ребенка и 9 военнослужащих.
  • Сообщалось, что в Каховском районе российская военная техника стоит в городе Новая Каховка. Захвачены Каховская ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал.
  • Также россияне захватили Олешки.

Темы: Херсонская областьвойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден обсудит с союзниками ситуацию в Украине

Производитель боевых ракет "Луч" отдал ВСУ всю экспортную продукцию

Зеленский - Джонсону: Следующие 24 часа будут решающими для Украины

Аэрофлот отменяет все рейсы в Европу

Данилко: Путину для полного сходства с Гитлером осталось застрелиться в бункере  

Сборная России по футболу будет играть без гимна и флага

Все новости...
Херсонская область
Херсонская область: от действий РФ погибли 2 детей, захвачены Олешки и переправа
Мэр подтвердил, что Россия захватила Геническ
Каховскую ГЭС захватили оккупанты, стоят танки
Последние новости
07:20
Тероборона – населению: Не бойтесь – они боятся вас больше
07:17
В Украине больше не будет звучать "Русское радио"
07:08
Пентагон на угрозы Путина ядерным оружием: Мы способны защитить себя и союзников
06:33
Два вражеских снаряда попали в детсад и магазин в Чернигове: без жертв
06:26
Враг ночью продолжил прорываться в столицу, но не смог
06:14
Байден обсудит с союзниками ситуацию в Украине
05:57
Резников: В войне произошел настоящий перелом, она стала европейской
05:46
ЕС ввел санкции против Центробанка России
04:48
Австралия ввела персональные санкции против Путина и Ко
04:46
видео, обновленоВ жилой дом в центре Чернигова попала ракета
Все новости...