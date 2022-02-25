Глава ОГА о защите Херсонщины: Можем и хотим обороняться

Украинские военные в Херсонской области будут и дальше давать бой россиянам и готовы к любой ситуации.

Источник: глава ОГА Херсонской области Геннадий Лагута

Прямая речь: "Херсонщину планомерно оккупируют… Но я уверяю, наша область, наши защитники будут и дальше обороняться! Готовы к любой ситуации! Можем и хотим обороняться".

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Напомним: