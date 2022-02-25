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Міноборони: ворог уже втратив орієнтовно 800 осіб

П'ятниця, 25 лютого 2022, 05:34

За даними Міністерства оборони України від початку російського вторгнення українські війська орієнтовно знищили 800 осіб.

Джерело: Повідомлення Міноборони з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр

Дослівно: "Орієнтовні втрати противника станом на 03:00 25.02.2022

Літаки 7 од.

Гелікоптери 6 од.

Танки - більше 30 од.

ББМ - 130 од.

Втрати особового складу противника орієнтовно (уточнюється) 800 осіб".

Передісторія: Міноборони повідомляло, що російські загарбники здаються в полон, зокрема йдеться про ще двох полонених.

Теми: Міноборони
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