Міноборони: ворог уже втратив орієнтовно 800 осіб

За даними Міністерства оборони України від початку російського вторгнення українські війська орієнтовно знищили 800 осіб.

Джерело: Повідомлення Міноборони з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр

Дослівно: "Орієнтовні втрати противника станом на 03:00 25.02.2022

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Літаки 7 од.

Гелікоптери 6 од.

Танки - більше 30 од.

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ББМ - 130 од.

Втрати особового складу противника орієнтовно (уточнюється) 800 осіб".

Передісторія: Міноборони повідомляло, що російські загарбники здаються в полон, зокрема йдеться про ще двох полонених.