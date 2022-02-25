Міноборони: ворог уже втратив орієнтовно 800 осіб
П'ятниця, 25 лютого 2022, 05:34
За даними Міністерства оборони України від початку російського вторгнення українські війська орієнтовно знищили 800 осіб.
Джерело: Повідомлення Міноборони з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр
Дослівно: "Орієнтовні втрати противника станом на 03:00 25.02.2022
Літаки 7 од.
Гелікоптери 6 од.
Танки - більше 30 од.
ББМ - 130 од.
Втрати особового складу противника орієнтовно (уточнюється) 800 осіб".
Передісторія: Міноборони повідомляло, що російські загарбники здаються в полон, зокрема йдеться про ще двох полонених.