Минобороны: враг уже потерял ориентировочно 800 человек
Пятница, 25 февраля 2022, 04:34
По данным Министерства обороны Украины, с начала российского вторжения ориентировочно уничтожено со сторони противника 800 человек.
Источник: Сообщение Минобороны со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр
Дословно: "Ориентировочные потери противника на 03:00 25.02.2022
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Самолеты 7 ед.
Вертолеты 6 ед.
Танки – более 30 ед.
ВИДЕО ДНЯ
ББМ – 130 ед.
Потери личного состава противника ориентировочно (уточняются) 800 человек".
Предыстория: Минобороны сообщало, что российские захватчики сдаются в плен, в частности речь идет еще о двух пленных.
Украинская правда