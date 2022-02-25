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Минобороны: враг уже потерял ориентировочно 800 человек

Пятница, 25 февраля 2022, 05:34

По данным Министерства обороны Украины, с начала российского вторжения ориентировочно уничтожено со сторони противника 800 человек.

Источник: Сообщение Минобороны со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр

Дословно: "Ориентировочные потери противника на 03:00 25.02.2022

Самолеты 7 ед.

Вертолеты 6 ед.

Танки – более 30 ед.

ББМ – 130 ед.

Потери личного состава противника ориентировочно (уточняются) 800 человек".

Предыстория: Минобороны сообщало, что российские захватчики сдаются в плен, в частности речь идет еще о двух пленных.

Украинская правда
Темы: Минобороны


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