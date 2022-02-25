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У Києві загорівся будинок, на який впали уламки літака

П'ятниця, 25 лютого 2022, 07:14
фото: ДСНС

Через падіння фрагментів літака в Києві загорівся приватний житловий будинок.

Джерело: ДСНС України у Телеграм

Дослівно: "О 05:00 по вул. Садова 54 сталось пожежа двоповерхового приватного житлового будинку внаслідок падіння фрагментів літака".

Деталі: У ДСНС повідомляють, що уточняється площа пожежі та інформація про жертв і постраждалих.

 

Що передувало: У Києві зафіксовано два потужних вибухи від, ймовірно, ракетних ударів Росії. Після падіння уламків у будинку на Кошиця, 7 почалась пожежа.

Теми: Київпожежавійна
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