У Києві загорівся будинок, на який впали уламки літака
П'ятниця, 25 лютого 2022, 06:14
Через падіння фрагментів літака в Києві загорівся приватний житловий будинок.
Джерело: ДСНС України у Телеграм
Дослівно: "О 05:00 по вул. Садова 54 сталось пожежа двоповерхового приватного житлового будинку внаслідок падіння фрагментів літака".
Реклама:
Деталі: У ДСНС повідомляють, що уточняється площа пожежі та інформація про жертв і постраждалих.
Що передувало: У Києві зафіксовано два потужних вибухи від, ймовірно, ракетних ударів Росії. Після падіння уламків у будинку на Кошиця, 7 почалась пожежа.
ВІДЕО ДНЯ