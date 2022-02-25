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В Киеве загорелся дом, на который упали обломки самолета

Пятница, 25 февраля 2022, 06:14
В Киеве загорелся дом, на который упали обломки самолета
фото: ГСЧС

Из-за падения фрагментов самолета в Киеве загорелся частный жилой дом.

Источник: ГСЧС Украины в Телеграмм

Дословно: "В 05:00 по ул. Садовая 54 произошел пожар двухэтажного частного жилого дома в результате падения фрагментов самолета".

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Детали: В ГСЧС сообщают, что уточняется площадь пожара и информация о жертвах и пострадавших.

 

Что предшествовало:В Киеве зафиксировано два мощных взрыва от, вероятно, ракетных ударов России.После падения обломков в доме на Кошица, 7 начался пожар.

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Темы: Киевпожарвойна
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