В Киеве загорелся дом, на который упали обломки самолета

Из-за падения фрагментов самолета в Киеве загорелся частный жилой дом.

Источник: ГСЧС Украины в Телеграмм

Дословно: "В 05:00 по ул. Садовая 54 произошел пожар двухэтажного частного жилого дома в результате падения фрагментов самолета".

Детали: В ГСЧС сообщают, что уточняется площадь пожара и информация о жертвах и пострадавших.

Что предшествовало:В Киеве зафиксировано два мощных взрыва от, вероятно, ракетных ударов России.После падения обломков в доме на Кошица, 7 начался пожар.