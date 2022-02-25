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Зеленський: Росії доведеться говорити з нами рано чи пізно

П'ятниця, 25 лютого 2022, 07:18
Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росії рано чи пізно доведеться говорити з Україною про те, як закінчити цю війну.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Росії доведеться рано чи пізно говорити з нами. Говорити про те, як закінчити бойові дії і зупинити це вторгнення. Чим швидше ця розмова почнеться – тим меншими будуть втрати самої Росії".

Деталі: За словами Зеленського, росіяни не розрізняють у яких районах діяти, під російським ударом знаходяться військові та цивільні.

При цьому українці демонструють справжній героїзм. У більшості напрямків ворога зупинили, ідуть бої.

Президент додав: атака продовжуються з розрахунку, що наші сили будуть втомлені, але ми не втомлені. Це нагадує напад на Київ у 1941 році.

Зеленський закликав людей продемонструвати максимальну витримку – піклуватись про рідних, близьких і тих, хто поруч.  

Зупиняйте ворога всюди, де бачите, бо доля українців залежить тільки від нас, – закликав президент.  

Пряма мова Зеленського: "За нами правда, ракети "Калібр" безпорадні проти нашої свободи"  

Теми: ЗеленськийРосіявійна
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