Зеленский: России придется говорить с нами рано или поздно

Президент Владимир Зеленский заявил, что России рано или поздно придется говорить с Украиной о том, как окончить эту войну.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "России придется рано или поздно говорить с нами. Говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее этот разговор начнется – тем меньше будут потери самой России".

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Детали: По словам Зеленского, россияне не различают, в каких районах действовать, под российским ударом находятся военные и гражданские.

При этом украинцы демонстрируют настоящий героизм. На большинстве направлений врага остановили, идут бои.

Президент добавил: атака продолжаются из расчета, что наши силы устанут, но мы не устали. Это напоминает нападение на Киев в 1941 году.

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Зеленский призвал людей продемонстрировать максимальную выдержку – заботиться о родных, близких и тех, кто рядом.

Останавливайте врага всюду, где видите, потому что судьба украинцев зависит только от нас, – призвал президент.

Прямая речь Зеленского: "За нами правда, ракеты "Калибр" беспомощны против нашей свободы"