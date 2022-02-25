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РФ спорудила понтонний міст через Прип’ять на кордоні з Білоруссю: супутникові знімки

"Європейська правда"П'ятниця, 25 лютого 2022, 07:20

Нові супутникові знімки, надані компанією Capella Space, свідчать про появу на річці Прип’ять понтонного мосту, по якому рухається техніка.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Знімки зробили близько 10 вечора за київським часом у четвер 24 лютого. 

 

Це місце розташоване у зоні відчуження, на території білоруського Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника.

За близько 1,5 км від понтонного мосту, біля покинутого білоруського села Довгляди, скупчилися десятки одиниць техніки.

 

Дорога з цього місця, перетинаючи держкордон з Україною, веде до Чорнобильської АЕС.

CNN зі свого боку зазначає, що цей міст вперше помітили ще 15 лютого.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

Теми: РосіяБілорусьдорогивійна
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