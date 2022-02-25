РФ построила понтонный мост через Припять на границе с Беларусью: спутниковые снимки
Пятница, 25 февраля 2022, 07:20
Новые спутниковые снимки, предоставленные компанией Capella Space, свидетельствуют о появлении на реке Припять понтонного моста, по которому движется техника.
Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".
Снимки сделали около 10 часов вечера по киевскому времени в четверг 24 февраля.
Это место расположено в зоне отчуждения на территории белорусского Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.
В около 1,5 км от понтонного моста, у заброшенного белорусского села Довгляды, скопились десятки единиц техники.
Дорога с этого места, пересекая госграницу с Украиной, ведет к Чернобыльской АЭС.
CNN со своей стороны отмечает, что этот мост впервые был замечен еще 15 февраля.