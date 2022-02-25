Макрон хоче залишити "вікно" для діалогу з Кремлем, попри засудження дій Путіна

Президент Франції Еммануель Макрон вважає за краще залишити відкритим якесь вікно для діалогу з Росією, попри осуд дій її президента Владіміра Путіна.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить Le Figaro.

"Думаю, що це моя відповідальність - хоч і засуджуючи, накладаючи санкції, продовжуючи реагувати, залишати це вікно відкритим, щоб одного дня, коли виникне нагода, можна було добитися припинення бойових дій", - зазначив він.

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Макрон також поскаржився на "дволикість" Путіна.

Він зазначив, що зовсім незадовго до початку повномасштабної агресії РФ ще тривали переговори щодо виконання Мінських домовленостей.

"Тож була дволикість, був усвідомлений, зумисний вибір президента Путіна почати війну, коли все ще можна було продовжувати перемовини про мир", - сказав Макрон.

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"Ми повинні зробити висновки з цього вибору Путіна змінити курс європейської історії і нав’язати нам логіку імперій і конфронтацій, зневажити всі принципи міжнародного права", - додав він.

Він також анонсував відправлення додаткових французьких військових для посилення місії НАТО у Румунії.

Нагадаємо, ЄС оголосив новий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з вторгненням в Україну та повідомив деталі.

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