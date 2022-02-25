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Макрон хочет оставить "окно" для диалога с Кремлем, несмотря на осуждение действий Путина

"Европейская правда"Пятница, 25 февраля 2022, 09:37

Президент Франции Эммануэль Макрон предпочитает оставить открытым какое-нибудь окно для диалога с Россией, несмотря на осуждение действий её президента Владимира Путина.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит Le Figaro.

"Думаю, что это моя ответственность - хоть и осуждая, накладывая санкции, продолжая реагировать, оставлять это окно открытым, чтобы однажды, когда возникнет случай, можно было добиться прекращения боевых действий", - отметил он.

Макрон также пожаловался на "двуличность" Путина.

Он отметил, что совсем незадолго до начала полномасштабной агрессии РФ еще продолжались переговоры по выполнению Минских договоренностей.

"Так что была двуличность, был осознанный, умышленный выбор президента Путина начать войну, когда все еще можно было продолжать переговоры о мире", - сказал Макрон.

"Мы должны сделать выводы из этого выбора Путина изменить курс европейской истории и навязать нам логику империй и конфронтаций, пренебречь всеми принципами международного права", - добавил он.

Он также анонсировал отправку дополнительных французских военных для усиления миссии НАТО в Румынии.

Напомним, ЕС объявил новый пакет санкций против России в связи с вторжением в Украину и сообщил детали.

Темы: МакронПутин


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