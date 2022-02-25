Ворог наніс повітряний удар по підрозділах ЗСУ в районі Кропивницького

У Міноборони повідомляють про ситуацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 ранку.

Джерело: оперативна інформація Міноборони

Дослівно: "Вночі сили оборони продовжили спротив значним наступальним угрупованням російських окупантів".

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Деталі: Російські загарбники нанесли повітряний удар по підрозділах в районі міста Кропивницький.

Була помічена значна активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та з Тирасполя.

Десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулась велика кількість броньованої техніки військ РФ, та зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки Тетерів. Міст через річку зруйновано.

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Ще одна тактична група зі складу сил оборони утримує аеродром Гостомель, до якого напередодні рвались російські повітряні десанти.

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