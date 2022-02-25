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Ворог наніс повітряний удар по підрозділах ЗСУ в районі Кропивницького

П'ятниця, 25 лютого 2022, 06:37
Ворог наніс повітряний удар по підрозділах ЗСУ в районі Кропивницького
фото: ЗСУ

У Міноборони повідомляють про ситуацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 ранку.

Джерело: оперативна інформація Міноборони

Дослівно: "Вночі сили оборони продовжили спротив значним наступальним угрупованням російських окупантів".

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Деталі: Російські загарбники нанесли повітряний удар по підрозділах в районі міста Кропивницький.

Була помічена значна активність ворожих вертольотів у районах вище Вилкового та з Тирасполя.

Десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулась велика кількість броньованої техніки військ РФ, та зупинили переважаючі сили ворога на рубежі річки Тетерів. Міст через річку зруйновано.

ВІДЕО ДНЯ

Ще одна тактична група зі складу сил оборони утримує аеродром Гостомель, до якого напередодні рвались російські повітряні десанти.

Повітряні Сили Збройних Сил України захищають небо над Києвом. Так, "після 04:00 українська система протиповітряної оборони не дала долетіти двом смертельним подарункам "братів" до столиці".

Теми: війнаЗбройні силиМіноборони
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