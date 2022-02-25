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Враг нанес воздушный удар по подразделениям ВСУ в районе Кропивницкого

Пятница, 25 февраля 2022, 07:37
фото: ВСУ

В Минобороны сообщают о ситуации с российским вторжением по состоянию на 6.00 утра.

Источник: оперативная информация Минобороны

Дословно: "Ночью силы обороны продолжили сопротивление значительным наступательным группировкам русских оккупантов".

Детали: Российские захватчики нанесли воздушный удар по подразделениям в районе Кропивницкого.

Была подмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилкового и Тирасполя.

Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники войск РФ и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетерев. Мост через реку разрушен.

Еще одна тактическая группа из состава сил обороны удерживает аэродром Гостомель, к которому накануне рвались российские воздушные десанты.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины защищают небо над Киевом. Так, "после 04:00 украинская система противовоздушной обороны не дала долететь двум смертельным подаркам "братьям" в столицу".

Темы: войнаВооруженные силыМинобороны
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