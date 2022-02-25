"Переможемо як нацистів": МЗС відреагував на ракетний удар по Києву

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба порівняв нічну атаку Путіна на Київ із діями нацистської Німеччини.

Про це він написав у твіті для західної аудиторії, розповівши їй про сам факт ракетного удару.

"Жахливі ракетні удари по Києву. Востаннє наша столиця переживала подібне у 1941, коли її атакувала нацистська Німеччина", - пояснив міністр.

Як повідомлялося, о 4 ранку в Києві пролунали вибухи. За повідомленнями, йдеться про дві крилаті або балістичні ракети, як вдалося перехопити силами столичної ППО, також був збитий ворожий літальний апарат, деталі не повідомляються. Президент заявив про те, що Києва дісталися ворожі ДРГ.

Також була уражена житлова багатоповерхівка у "спальному районі" по вулиці Кошиця. У мерії кажуть про потрапляння у нього уламків ракети, будинку завдані серйозні руйнування.

Утім, міністр Кулеба висловив впевненість у тому, що напад буде відбитий, а Україна переможе путінську Росію як і гітлерівську Німеччину, але закликав Захід допомогти це зробити. "Україна перемогла те зло і переможе це. Зупиніть Путіна, ізолюйте Росію, розірвіть усі відносини з нею. Виженіть Росію звідусіль", - заявив він.

Як повідомлялося, у п’ятницю Рада Європи розгляне можливість виключення Росії з організації.

Євросоюз у ніч на п’ятницю повідомив деталі нових санкцій проти Росії за війну в Україні.

Президент США Байден напередодні розповів, чого прагне Путін, напавши на Україну.