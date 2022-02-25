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"Победим как нацистов": МИД отреагировал на ракетный удар по Киеву

"Европейская правда"Пятница, 25 февраля 2022, 07:59

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сравнил ночную атаку Путина на Киев с действиями нацистской Германии.

Об этом он написал в твите для западной аудитории, рассказав ей о самом факте ракетного удара.

"Ужасные ракетные удары по Киеву. В последний раз наша столица переживала подобное в 1941 году, когда ее атаковала нацистская Германия", - пояснил министр.

Как сообщалось, в 4 утра в Киеве раздались взрывы. По сообщениям, речь идет о двух крылатых или баллистических ракетах, как удалось перехватить силами столичной ПВО, также был сбит вражеский летательный аппарат, детали не сообщаются. Президент заявил о том, что Киеву достались вражеские ДРГ.

Также была поражена жилая многоэтажка в "спальном районе" на улице Кошице. В мэрии говорят о попадании в него обломков ракеты, дому нанесены серьезные разрушения.

Впрочем, министр Кулеба выразил уверенность в том, что нападение будет отбито, а Украина победит путинскую Россию, как и гитлеровскую Германию, но призвал Запад помочь это сделать.

"Украина победила это зло и победит это. Остановите Путина, изолируйте Россию, разорвите все отношения с ней. Выгоните Россию отовсюду", - заявил он.

Как сообщалось, в пятницу Совет Европы рассмотрит возможность исключения России из организации.

Евросоюз в ночь на пятницу сообщил о деталях новых санкций против России за войну в Украине.

Президент США Байден накануне рассказал, к чему стремится Путин, напав на Украину.

Темы: КиевМИД
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