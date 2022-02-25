Київське метро курсує, на станціях укрились багато людей

Тут і далі фото УП

Зранку 25 лютого метро Києва працює в режимі перевезень і як укриття – на станції спустилися багато людей, щоб укритися від можливих обстрілів.

Джерело: метро у Twitter, кореспондент УП з місця подій

Дослівно метро: "Шановні пасажири! Метрополітен працює в режимі перевезень. З організаційних причин червона лінія курсує до станції "Шулявська". Нагадуємо, що прохід на станції вільний".

Сирець

Льва Толстого

Деталі: На низці станцій на правому березі люди укрилися, щоб перечекати можливі обстріли.

При сигналі "Повітряна тривога" наземні станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" не працюватимуть. Вони не є безпечними для укриття та перевезення пасажирів.



Метрополітен закликає людей переміститися в інші укриття або на підземні станції.



Також деякі станції працюють з обмеженнями на вхід для забезпечення поступового вивезення людей та уникнення скупчень.