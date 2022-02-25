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Киевское метро курсирует, на станциях укрылись много людей

Ирина БалачукПятница, 25 февраля 2022, 08:57
Здесь и дальше фото УП

Утром 25 февраля метро Киева работает в режиме перевозок и как укрытие – на станции спустилось много людей, чтобы укрыться от возможных обстрелов.

Источник: метро в Twitter, корреспондент УП с места событий

Дословно метро: "Уважаемые пассажиры! Метрополитен работает в режиме перевозок. Из-за организационных причин красная линия курсирует до станции "Шулявская". Напоминаем, что проход на станции свободен". 

 
Сырец 
 
Льва Толстого

Детали: На ряде станций на правом берегу люди укрылись, чтобы переждать возможные обстрелы.

При сигнале "Воздушная тревога" наземные станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная" не будут работать. Они не безопасны для укрытия и перевозки пассажиров.

Метрополитен призывает людей переместиться в другие укрытия или подземные станции.

Также некоторые станции работают с ограничениями на вход для обеспечения постепенного вывоза людей и избегания скоплений.

Темы: Киевметровойна
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