Ворог захопив два авто ЗСУ і з колоною помчав у центр Києва. Всіх знешкодили

Російські військові захопили два авто ЗСУ і помчали у центр Києва, за ними прослідувала колона російських вантажівок. Станом на 9:45 вантажівки знешкодили.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook, Сухопутні війська ЗСУ

Пряма мова Маляр: "Російські військові захопили два автомобілі ЗСУ, переодяглися у форму українських військових і на швидкості рухаються до центру Києва зі сторони Оболоні. За ними слідує колона російських військових вантажівок".

Реклама:

Деталі: Заступник міністра додала, що вони обов’язково будуть знешкоджені. Згодом Маляр оновила пост, вказавши, що вантажівки знешкодили.

Сухопутні війська ЗСУ: "УВАГА! Противник використовує нашу техніку!

Диверсійно-розвідувальні групи збройних сил РФ використовують автомобільну техніку, захоплену у Національної гвардії України, для глибокого проникнення у тил українських позицій.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, вороги використовують два ББМ "Козак", три КРАЗИ та ГАЗ-66.

Крім цього, окупанти одягнені у військову форму ЗС України".

ЗСУ просять громадян України бути пильними та у разі отримання будь-якої інформації повідомляти правоохоронні органи.