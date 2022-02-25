Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Враг захватил два автомобиля ВСУ и с колонной поехал в центр Киева. Всех обезвредили

Пятница, 25 февраля 2022, 08:45
Враг захватил два автомобиля ВСУ и с колонной поехал в центр Киева. Всех обезвредили
Скриншот с видео

Российские военные захватили два автомобиля ВСУ и помчлись в центр Киева, за ними последовала колонна российских грузовиков. По состоянию на 9:45 грузовики уже обезвредили.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в FacebookСухопутные войска ВСУ

Прямая речь Маляр: "Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков".

Реклама:

Детали: Замминистра добавила, что они обязательно будут обезврежены. Позже Маляр обновила пост, отметив, что грузовики обезвредили.

Сухопутные войска ВСУ: "ВНИМАНИЕ! Противник использует нашу технику!

Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил РФ используют автомобильную технику, захваченную в Национальной гвардии Украины, для глубокого проникновения в тыл украинских позиций.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, враги используют два ББМ "Казак", три КРАЗА и ГАЗ-66.

Кроме этого, оккупанты одеты в военную форму ВС Украины".

ВСУ просят граждан Украины быть бдительными и в случае получения какой-либо информации сообщать правоохранительным органам.

Темы: Киеввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киев
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
В центре Киева родственники пропавших и пленных вышли на акцию
Доступ к укрытиям в образовательных учреждениях Киева будет круглосуточным - Кличко
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: