Враг захватил два автомобиля ВСУ и с колонной поехал в центр Киева. Всех обезвредили
Российские военные захватили два автомобиля ВСУ и помчлись в центр Киева, за ними последовала колонна российских грузовиков. По состоянию на 9:45 грузовики уже обезвредили.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook, Сухопутные войска ВСУ
Прямая речь Маляр: "Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков".
Детали: Замминистра добавила, что они обязательно будут обезврежены. Позже Маляр обновила пост, отметив, что грузовики обезвредили.
Сухопутные войска ВСУ: "ВНИМАНИЕ! Противник использует нашу технику!
Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил РФ используют автомобильную технику, захваченную в Национальной гвардии Украины, для глубокого проникновения в тыл украинских позиций.
В частности, враги используют два ББМ "Казак", три КРАЗА и ГАЗ-66.
Кроме этого, оккупанты одеты в военную форму ВС Украины".
ВСУ просят граждан Украины быть бдительными и в случае получения какой-либо информации сообщать правоохранительным органам.