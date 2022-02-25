Враг захватил два автомобиля ВСУ и с колонной поехал в центр Киева. Всех обезвредили

Российские военные захватили два автомобиля ВСУ и помчлись в центр Киева, за ними последовала колонна российских грузовиков. По состоянию на 9:45 грузовики уже обезвредили.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook, Сухопутные войска ВСУ

Прямая речь Маляр: "Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков".

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Детали: Замминистра добавила, что они обязательно будут обезврежены. Позже Маляр обновила пост, отметив, что грузовики обезвредили.

Сухопутные войска ВСУ: "ВНИМАНИЕ! Противник использует нашу технику!

Диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил РФ используют автомобильную технику, захваченную в Национальной гвардии Украины, для глубокого проникновения в тыл украинских позиций.

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В частности, враги используют два ББМ "Казак", три КРАЗА и ГАЗ-66.

Кроме этого, оккупанты одеты в военную форму ВС Украины".

ВСУ просят граждан Украины быть бдительными и в случае получения какой-либо информации сообщать правоохранительным органам.