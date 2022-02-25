Генштаб повідомив про ворожу ДРГ на Оболоні

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що на території Оболоні в Києві діє ворожа Диверсійно-розвідувальна група.

Джерело: повідомлення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "На Оболоні ворожа ДРГ. Просимо громадян повідомляти про пересування техніки! Виготовляти коктейлі "Молотова", знешкоджувати окупанта! Мирним мешканцям - бути обережними! Не покидати оселі!".

Передісторія: Раніше у п’ятницю повідомлялося, що на північно-західному напрямку Києва підірвали три мости, щоб зупинити прохід військ ворога.