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Генштаб сообщил о вражеской ДРГ на Оболони

Пятница, 25 февраля 2022, 09:07

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что на территории Оболони в Киеве действует вражеская диверсионно-разведывательная группа.

Источник: сообщение Генштаба ВСУ

Дословно: "На Оболони вражеская ДРГ. Просим граждан сообщать о передвижении техники! Изготавливать коктейли "Молотова", обезвреживать окупантов! Мирным жителям – быть осторожными! Не покидать дома!".

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Предыстория: Ранее в пятницу сообщалось, что на северо-западном направлении Киева взорвали три моста, чтобы остановить проход войск врага.

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Темы: КиевРосcиявойна
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