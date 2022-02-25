Генштаб сообщил о вражеской ДРГ на Оболони
Пятница, 25 февраля 2022, 10:07
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что на территории Оболони в Киеве действует вражеская диверсионно-разведывательная группа.
Источник: сообщение Генштаба ВСУ
Дословно: "На Оболони вражеская ДРГ. Просим граждан сообщать о передвижении техники! Изготавливать коктейли "Молотова", обезвреживать окупантов! Мирным жителям – быть осторожными! Не покидать дома!".
Предыстория: Ранее в пятницу сообщалось, что на северо-западном направлении Киева взорвали три моста, чтобы остановить проход войск врага.
Вуличні бої у Мінському масиві pic.twitter.com/0krW5CMuds— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 25, 2022