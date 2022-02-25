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Українці взяли в полон російського ОМОНівця

П'ятниця, 25 лютого 2022, 10:12
Українці взяли в полон російського ОМОНівця
фото: getty images

Українські правоохоронці затримали військовослужбовця російського ОМОНу, який прибув воювати до України з Кемеровської області.

Джерело: поліція Київської області 

Деталі: Затриманий росіянин сказав, що прибув із Кемеровської області. За його словами, його керівництво сказало йому, що він їде на військові навчання.

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Він сказав, що не є солдатом строкової служби і взагалі ОМОН призначений для виконання оперативних завдань у міському середовищі.

Полонений сказав, що їх перекинули до України на машинах.

Що було раніше: Уночі 25 лютого Міноборони повідомило, що взяло в полон двох російських військових, які розквартировані на Далекому Сході. Вони твердять, що до України заїхали з окупованого Криму, а керівництво сказало, що їх везуть на навчання.

Теми: РосіявійнаКиїв
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