Украинцы взяли в плен русского ОМОНовца

Правоохранители задержали военнослужащего российского ОМОНа, прибывшего воевать в Украину из Кемеровской области.

Источник: полиция Киевской области

Детали: Задержанный россиянин сказал, что прибыл из Кемеровской области. По его словам, руководство сказало ему, что он едет на военные учения.

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Он сказал, что не является солдатом срочной службы и вообще ОМОН предназначен для выполнения оперативных задач в городской среде.

Пленный сказал, что их перебросили в Украину на машинах.

Черговий російський полонений, який думав, що їх «відправляють на навчання» pic.twitter.com/e14VmAso2K ВИДЕО ДНЯ February 25, 2022

Что было раньше: Ночью 25 февраля Минобороны сообщило, что взяло в плен двух российских военных, расквартированных на Дальнем Востоке. Они утверждают, что в Украину заехали из оккупированного Крыма, а руководство сказало, что их везут на учебу.