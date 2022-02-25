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Украинцы взяли в плен русского ОМОНовца

Пятница, 25 февраля 2022, 11:12
фото: getty images

Правоохранители задержали военнослужащего российского ОМОНа, прибывшего воевать в Украину из Кемеровской области.

Источник: полиция Киевской области

Детали: Задержанный россиянин сказал, что прибыл из Кемеровской области. По его словам, руководство сказало ему, что он едет на военные учения.

Он сказал, что не является солдатом срочной службы и вообще ОМОН предназначен для выполнения оперативных задач в городской среде.

Пленный сказал, что их перебросили в Украину на машинах.

Что было раньше: Ночью 25 февраля Минобороны сообщило, что взяло в плен двух российских военных, расквартированных на Дальнем Востоке. Они утверждают, что в Украину заехали из оккупированного Крыма, а руководство сказало, что их везут на учебу.

Темы: РосcиявойнаКиев


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