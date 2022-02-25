Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинцы взяли в плен русского ОМОНовца

Пятница, 25 февраля 2022, 10:12
Украинцы взяли в плен русского ОМОНовца
фото: getty images

Правоохранители задержали военнослужащего российского ОМОНа, прибывшего воевать в Украину из Кемеровской области.

Источник: полиция Киевской области

Детали: Задержанный россиянин сказал, что прибыл из Кемеровской области. По его словам, руководство сказало ему, что он едет на военные учения.

Реклама:

Он сказал, что не является солдатом срочной службы и вообще ОМОН предназначен для выполнения оперативных задач в городской среде.

Пленный сказал, что их перебросили в Украину на машинах.

Что было раньше: Ночью 25 февраля Минобороны сообщило, что взяло в плен двух российских военных, расквартированных на Дальнем Востоке. Они утверждают, что в Украину заехали из оккупированного Крыма, а руководство сказало, что их везут на учебу.

Темы: РосcиявойнаКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
"Безволие". Российское шоу в рожу всему миру
Арестованный Стрелков решил посоревноваться с Путиным за пост президента
РДК заявил, что совместно с СБУ атаковал самолеты в Курской области РФ
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: