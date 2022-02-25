У Кремлі заявили, що визнають Зеленського президентом України

У Кремлі підтвердили, що вважають Володимира Зеленського президентом України.

Джерело: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, глава МЗС РФ Сергій Лавров на брифінгу, пише Інтерфакс

Пряма мова Пєскова: "Так, звісно, Володимир Зеленський – президент України. Так".

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Деталі: Водночас глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив: "Ми не бачимо можливості визнавати демократичним уряд, який пригнічує та застосовує методи геноциду до свого власного народу".

Однак він знову повторив запевнення Росії, що ніхто нібито не має наміру окупувати Україну. "Мета операції оголошена відкрито: демілітаризація та денацифікація", - сказав Лавров на прес-конференції у Москві.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський в ніч на 25 лютого заявив, що до Києва увійшли диверсійні групи РФ і що Росія планує вбити главу держави і його родину.