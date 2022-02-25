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В Кремле заявили, что признают Зеленского президентом Украины

Катерина ТищенкоПятница, 25 февраля 2022, 12:33
Дмитрий Песков и Владимир Путин, фото Getty Images

В Кремле подтвердили, что считают Владимира Зеленского президентом Украины.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге, пишет Интерфакс

Прямая речь Пескова: "Да, конечно, Владимир Зеленский – президент Украины. Да".

Детали: В это же время глава МИД России Сергей Лавров заявил: "Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу".

Однако он снова повторил заверение России, что никто якобы не собирается оккупировать Украину. "Цель операции объявлена открыто: демилитаризация и денацификация", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в ночь на 25 февраля заявил, что в Киев вошли диверсионные группы РФ и Россия планирует убить главу государства и его семью.

Темы: ПутинРосcияЗеленский
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