В Кремле заявили, что признают Зеленского президентом Украины

В Кремле подтвердили, что считают Владимира Зеленского президентом Украины.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге, пишет Интерфакс

Прямая речь Пескова: "Да, конечно, Владимир Зеленский – президент Украины. Да".

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Детали: В это же время глава МИД России Сергей Лавров заявил: "Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу".

Однако он снова повторил заверение России, что никто якобы не собирается оккупировать Украину. "Цель операции объявлена открыто: демилитаризация и денацификация", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в ночь на 25 февраля заявил, что в Киев вошли диверсионные группы РФ и Россия планирует убить главу государства и его семью.