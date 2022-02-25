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ЄС погодив нову хвилю санкцій проти РФ, схоже що не останню

"Європейська правда"П'ятниця, 25 лютого 2022, 11:38
ЄС погодив нову хвилю санкцій проти РФ, схоже що не останню
Фото Getty Images

Європейський союз на засіданні минулої ночі, що пройшло без прес-конференції та без оприлюднення деталей, погодив потужний санкційний пакет.

Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель, пише Європейська правда.

Цю інформацію вже повідомили українській стороні. Як президент ЄвроРади Шарл Мішель, так і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уранці 25 лютого провели телефонні переговори з президентом Зеленським.

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"У це темні часи наші думки з Україною та її невинними жінками, чоловіками та дітьми, які стикнулися з цим неспровокованим нападом і бояться за свої життя.  Ми змусимо Кремль відповісти за ці дії", - заявив Мішель.

Президент ЄвроРади також заявив, що вважає за необхідне мобілізувати світову спільноту для захисту міжнародного права.

"Беззмістовне та непотрібне страждання і втрати життя людей мають припинитися. Європа стоїть на стороні народу України і надасть йому подальшу підтримку. Друга хвиля санкцій з масштабними та серйозними наслідками політично погоджені минулої ночі.

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Відбувається підготовка подальшого пакету санкцій", - повідомив Шарль Мішель

За процедурами Євросоюзу, після схвалення самітом санкційне рішення має юридично затвердити рада міністрів ЄС.

Як повідомлялося, раніше у МЗС зібрали разом у інфографіку санкційні заходи держав світу.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

Теми: санкціїРосіявійнаЄС
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