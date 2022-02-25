Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЄС погодив нову хвилю санкцій проти РФ, схоже що не останню

"Європейська правда"П'ятниця, 25 лютого 2022, 12:38
Фото Getty Images

Європейський союз на засіданні минулої ночі, що пройшло без прес-конференції та без оприлюднення деталей, погодив потужний санкційний пакет.

Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель, пише Європейська правда.

Цю інформацію вже повідомили українській стороні. Як президент ЄвроРади Шарл Мішель, так і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уранці 25 лютого провели телефонні переговори з президентом Зеленським.

"У це темні часи наші думки з Україною та її невинними жінками, чоловіками та дітьми, які стикнулися з цим неспровокованим нападом і бояться за свої життя.  Ми змусимо Кремль відповісти за ці дії", - заявив Мішель.

Президент ЄвроРади також заявив, що вважає за необхідне мобілізувати світову спільноту для захисту міжнародного права.

"Беззмістовне та непотрібне страждання і втрати життя людей мають припинитися. Європа стоїть на стороні народу України і надасть йому подальшу підтримку. Друга хвиля санкцій з масштабними та серйозними наслідками політично погоджені минулої ночі.

Відбувається підготовка подальшого пакету санкцій", - повідомив Шарль Мішель

За процедурами Євросоюзу, після схвалення самітом санкційне рішення має юридично затвердити рада міністрів ЄС.

Як повідомлялося, раніше у МЗС зібрали разом у інфографіку санкційні заходи держав світу.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у другий день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

Теми: санкціїРосіявійнаЄС
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Біля Гостомеля розгромили спецпідрозділ чеченців – ЗМІ

Росія погрожує падінням МКС через санкції США

БАНКИ РОСІЇ ВІДКЛЮЧАЮТЬ ВІД SWIFT

Бойко вирішив вигнати Киву з фракції ОПЗЖ

Байден: Є два варіанти покарати Росію – санкції чи Третя світова

Німеччина дає Україні протитанкову зброю та ракети Stinger

Усі новини...
санкції
Глава МЗС Британії розповіла про санкції, не згадавши про SWIFT. Готує "санкційний тур"
Зеленський просить ЄС відключити Росію від SWIFT і зупинити торгівлю нафтою й газом
ЄС готується до санкцій та проблем з енергоносіями
Останні новини
04:43
Нафтобазу Василькова не гасять, бо йде бій за аеропорт
04:41
Біля Гостомеля розгромили спецпідрозділ чеченців – ЗМІ
04:21
Кібервійна триває: ліг урядовий сайт Чечні
03:47
РФ бреше про зброю, яку використовує на війні в Україні – правозахисники
03:41
оновленоКиїв: Снаряд росіян влучив у пункт захоронення радіоактивних відходів
03:30
Росія погрожує падінням МКС через санкції США
03:20
Автомобілі, які виїжджають з України, можуть не пропустити: в чому причина
03:19
відеоНа гарячу лінію для родичів російських військових почали надходити сотні дзвінків
03:02
Бої в Україні точаться там, де і починалися – Офіс президента
02:56
Біля Василькова палає нафтобаза — куди дутиме вітер, як уберегти себе
Усі новини...