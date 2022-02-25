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ЕС согласовал новую волну санкций против РФ, похоже, что не последнюю

"Европейская правда"Пятница, 25 февраля 2022, 12:38
Фото Getty Images

Европейский союз на прошедшем без пресс-конференции и без обнародования деталей заседании минувшей ночью согласовал мощный санкционный пакет.

Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель, пишет Европейская правда.

Эту информацию уже сообщили украинской стороне. Как президент Евросовета Шарль Мишель, так и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утром 25 февраля провели телефонные переговоры с президентом Зеленским.

"В эти темные времена наши мысли с Украиной и ее невинными женщинами, мужчинами и детьми, которые столкнулись с этим неспровоцированным нападением и боятся за свои жизни. Мы заставим Кремль ответить за эти действия", - заявил Мишель.

Президент Евросовета также заявил, что считает необходимым мобилизовать мировое сообщество для защиты международного права.

"Бессодержательные и ненужные страдания и потери жизни людей должны прекратиться. Европа стоит на стороне народа Украины и предоставит ему дальнейшую поддержку. Вторая волна санкций с масштабными и серьезными последствиями политически согласована минувшей ночью.

Проходит подготовка дальнейшего пакета санкций", - сообщил Шарль Мишель

По процедурам Евросоюза после одобрения саммитом санкционное решение должен юридически утвердить совет министров ЕС.

Как сообщалось, ранее в МИД собрали вместе в инфографику санкционные меры государств мира.

Подробно о намерениях Запада читайте в LIVE-трансляции Борьба за санкции. Действия США, Европы и мира в день нападения на Киев.

О военных действиях во второй день вторжения читайте здесь: Россия начала атаковать Киев. ОНЛАЙН.

 

Темы: санкцииРосcиявойнаЕС


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