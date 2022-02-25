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Зеленський - Путіну: Давайте сідати за стіл переговорів

Валентина РоманенкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 12:33
Зеленський - Путіну: Давайте сідати за стіл переговорів

Президент України Володимир Зеленський пропонує главі РФ Володимиру Путіну сісти за стіл переговорів.

Джерело: звернення глави держави

Пяма мова: "Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей".

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Деталі: Вже українською мовою Зеленський звернувся до Збройних Сил України: "Стійте міцно. Ви все що у нас є. Ви все, що захищає нашу державу. Слава Україні!"

Теми: війнаЗеленськийПутін
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