Зеленський - Путіну: Давайте сідати за стіл переговорів
П'ятниця, 25 лютого 2022, 13:33
Президент України Володимир Зеленський пропонує главі РФ Володимиру Путіну сісти за стіл переговорів.
Джерело: звернення глави держави
Пяма мова: "Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей".
Деталі: Вже українською мовою Зеленський звернувся до Збройних Сил України: "Стійте міцно. Ви все що у нас є. Ви все, що захищає нашу державу. Слава Україні!"