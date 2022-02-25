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Зеленский – Путину: Давайте садиться за стол переговоров

Валентина РоманенкоПятница, 25 февраля 2022, 13:33

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает главе РФ Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

Источник: обращение главы государства

Пямая речь: "Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте сажаться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей".

Детали: Уже на украинском языке Зеленский обратился к Вооруженным Силам Украины: "Стойте крепко. Вы все что у нас есть. Вы все, что защищает наше государство. Слава Украине!"

Темы: войнаЗеленскийПутин
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