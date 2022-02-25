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Київ вступив у фазу оборони, ситуація складна – Кличко

Катерина ТищенкоП'ятниця, 25 лютого 2022, 14:23
Віталій Кличко, фото Ельдара Сарахмана, УП

Київ вступив у фазу оборони, ситуація складна, ворог хоче знищити столицю.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у брифінгу

Пряма мова: "Місто вступило у фазу оборони. Зараз у деяких районах лунають постріли і вибухи. Українські військові знешкоджують диверсійні групи росіян. На жаль, деякі з цих диверсійних груп уже проникли в Київ. Ворог хоче поставити на коліна столицю та нас з вами знищити".

"Українська армія тримає оборону навколо Києва. Ситуація складна. Але ми віримо в наші Збройні сили. Підтримуємо їх, допомагаємо".

Деталі: Він звернувся до мешканців Києва, особливо Оболонського району, з проханням не виходити з дому або укриття.

"Зробіть запаси води, їжі та речей першої необхідності, підготуйте теплі речі, пледи, щоб брати їх на час укриття" - порадив він.

Кличко також повідомив, що внаслідок потрапляння уламків ракети в будинок за адресою Кошиця, 7а рано вранці у п’ятницю поранено 4 мешканців будинку.

"Також через наїзд російської воєнної техніки на Оболоні постраждав мирний мешканець – чоловік похилого віку. Він перебуває в реанімації в Лікарні швидкої допомоги у важкому стані", – сказав мер.

Теми: КиївВіталій Кличковійна
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