Киев вступил в фазу обороны, ситуация сложная – Кличко

Киев вступил в фазу обороны, ситуация сложная, враг хочет уничтожить столицу.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в брифинге

Прямая речь: "Город вступил в фазу обороны. Сейчас в некоторых районах раздаются выстрелы и взрывы. Украинские военные обезвреживают диверсионные группы россиян. К сожалению, некоторые из этих диверсионных групп уже проникли в Киев. Враг хочет поставить на колени столицу и нас уничтожить".

"Украинская армия держит оборону вокруг Киева. Ситуация сложная. Но мы верим в наши вооруженные силы. Поддерживаем их, помогаем".

Детали: Кличко обратился к жителям Киева, особенно Оболонского района, с просьбой не выходить из дома или укрытия.

"Сделайте запасы воды, еды и вещей первой необходимости, подготовьте теплые вещи, пледы, чтобы брать их на время укрытия", - посоветовал он.

Кличко также сообщил, что в результате попадания обломков ракеты в дом по адресу Кошица, 7а ранним утром в пятницу ранены 4 жителя дома.

"Также из-за наезда российской военной техники на Оболони пострадал мирный житель – пожилой мужчина. Он находится в реанимации в Больнице скорой помощи в тяжелом состоянии", – сказал мэр.